Психолог объяснил, что могло стать причиной развода Мерзликина

На днях стало известно, что известный актер Андрей Мерзликин разводится с супругой Анной после 20 лет брака. Напомним, у пары четверо детей: двое сыновей и две дочери. Что стало причиной развода, неизвестно.

Однако психолог Роман Цветков предположил, что могло послужить тому, что 20-летний брак актера рухнул. По мнению эксперта, есть определенные жизненные этапы и кризисы. Когда основные задачи выполнены - дети подрастают, быт налажен - многие начинают задумываться о личных потребностях и желаниях, которые откладывались годами.

"В браке, особенно с большой семьей, супруги часто теряют привычку говорить о чувствах и проблемах. Со временем каждый начинает жить „своей жизнью“ под одной крышей. Постепенно накапливаются обиды, усталость, возникает ощущение одиночества даже рядом с близким человеком", - рассуждает психолог.

Он отметил также, что за два десятка лет человек может сильно измениться: происходит метаморфоза с его взглядами, представлениями о счастье, самореализации, смысле жизни. "Иногда пути пары просто расходятся: каждый хочет двигаться в своем направлении", - отметил специалист.

При этом эксперт подчеркнул, что развод может отразиться на детях, причем не только на маленьких, но и на взрослых тоже. Психолог посоветовал донести до наследников, что оба родителя их по-прежнему любят, и по возможности сохранить эмоционально теплый контакт с каждым, передает aif.ru.