Младенец выпал из коляски в Барнауле из-за драки двух женщин

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки двух женщин, после которой пострадала двухмесячная девочка.

Инцидент произошел на улице Взлетной в городе Барнауле накануне вечером. В соцсетях распространилось видео, где женщина напала на мать с ребенком в коляске и начала ее избивать. В ходе драки малышка упала на асфальт и заплакала.

Ребенка отвезли в больницу, но после осмотра отпустили. Обеих участниц потасовки нашли. Дело контролирует прокурор Алтайского края Антон Герман. Сейчас следователи выясняют причины и обстоятельства конфликта.