У 52-летней Марии Мироновой заподозрили беременность

В Сочи состоялся международный фестиваль "Евразия-Кинофест". По красной дорожке прошлись самые разные знаменитости, в том числе Валентина Теличкина, Сергей Никоненко, Лариса Лужина, Гойко Митич, Александра Захарова, Елена Захарова и многие другие. Однако особое внимание привлекла к себе актриса Мария Миронова.

52-летняя артистка появилась перед гостями и журналистами в сопровождении пятилетнего сына Федора. О своей личной жизни Мария Миронова предпочитает не распространяться, однако в Сети говорят, что наследника артистка родила от мужчины, который гораздо моложе нее. Более того, влюбленные якобы официально оформили отношения.

А после того, как в Интернете появилось свежее видео с Марией и маленьким Федором, поползли слухи, что актриса снова ждет ребенка. Поводом для обсуждений стал ролик, на котором видна якобы "расплывшаяся" талия артистки. Журналист Феликс Грозданов на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" первым выложил кадры с Марией Мироновой и ее сыном. Отметим, что о своей личной жизни актриса предпочитает не распространяться.

Напомним, что от первого мужа, бизнесмена Игоря Удалова, у Марии Мироновой есть взрослый сын Андрей.