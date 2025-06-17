Песков анонсировал встречу Путина с главами мировых информагентств

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретится с представителями мировых информационных агентств.

Об этом во вторник, 17 июня, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Состав журналистов пока не озвучен. В прошлом году форму посетили представители Reuters, Kiodo, Associated Press, Deutsche Presse-Agentur, Agencia EFE, Agence France-Presse.

В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня.