ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России ночью нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские ПВО сбили за сутки пять бомб JDAM и 233 беспилотников, 203 из которых – вне зоны СВО.

Ранее СМИ сообщили, что ВС России поразили Киевский бронетанковый завод, территорию аэропорта Жуляны, склады с БПЛА, базы железнодорожной техники и хранения средств связи, а также конструкторско-технологический центр Минобороны Украины.