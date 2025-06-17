Фетисов жестко ответил на новость о недопуске сборной России по хоккею на Олимпиаду

Накануне, 16 июня, Федерация хоккея Франции сообщила, что их сборная утверждена в качестве участника Олимпийских игр 2026 года вместо команды России. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов жестко отреагировал на новость, передает РИА Новости.

Для начала он признался, что это неприятное известие, хотя и ожидаемое. Дело в том, что российские команды отстранены от соревнований IIHF с февраля 2022 года. Тогда организация объяснила недопуск сборной ситуацией на Украине.

"Я не понимаю, чего мы ждали до сих пор, спортивные начальники нас ведь кормили всякими обещаниями. Меня по-прежнему бесят все эти посулы и ожидания какого-то чуда. Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать", - жестко высказался Фетисов.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Однако еще в начале месяца стало известно, что сборная России по хоккею точно пропустит эти Игры. Международная федерация хоккея (IIHF) решила не допустить до турнира в Италии "Красную машину" после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Еще в феврале IIHF продлила отстранение сборной России до чемпионата мира 2026 года в Швейцарии. Но тогда вопрос участия команды в Играх-2026 не был решен, так как IIHF ждала рекомендации МОК. В мае же Олимпийский комитет запросил у федерации хоккея расписание и состав групп без участия российской команды.