Московский суд арестовал адвоката, обвиняемого в убийстве клиента

На кадрах следственных действий уже бывший адвокат Сергей Зуев показывает место своего преступления. За широкими дверями сельскохозяйственного ангара в центре внимания правоохранителей - печь для зоокремации. Именно ее мужчина использовал, чтобы избавится от останков человеческого тела.

По версии следствия, Зуев еще в октябре прошлого года встретился со своим клиентом в Солнечногорске, чтобы обсудить продажу недвижимости. Между мужчинами возник имущественный спор. Разногласий юрист не потерпел и ударил апонента три раза ножом в сердце. После расправы вместе с подельником адвокат погрузил тело в машину и отправился на принадлежащую ему ферму в Можайске.

"Зуев с целью незаконного получения прибыли привлек соучастника, который по его указанию помог продать имущество потерпевшего на общую сумму свыше 5 млн рублей", - сообщили в СК.

Вот только этого преступникам оказалось мало, следующей целью стала квартира жертвы в Москве. Уже на месте они начали искать документы на имущество и постепенно вывозить вещи.

Разыскивать убитого начала сожительница и написала заявление в полицию. Следователи восстановили маршрут передвижения мужчины в дни исчезновения, изучили камеры видеонаблюдения по местам его следования, допросили свидетелей и смогли выйти на след преступников. Участникам преступной группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело возбудили сразу по нескольким статьям - убийство, мошенничество, совершенное в особо крупном размере, и укрывательство особо тяжких преступлений.