Собянин: Число операций детям с врожденными пороками сердца выросло на 30%

Трехлетнему Матвею хирурги Морозовский больницы имплантируют кардиостимулятор. У мальчика - сложный врожденный порок, полная атриовентрикулярная блокада сердца. Это значит, что оно сокращается очень редко. Но теперь с кардиостимулятором мальчик сможет жить полноценно.

"Это постоянное устройство, которое будет генерировать сердечные импульсы и обеспечивать ребенку адекватный сердечный ритм", - объяснил Михаил Абрамян, заведующий отделением экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии Морозовской ДГКБ.

Благодаря методике ускоренного восстановления пациентов - ультра фаст-треку - сразу после операции маленькие пациенты могут дышать самостоятельно. И уже на следующее утро Матвей - снова в палате с мамой.

"Он чувствует себя очень прекрасно. Активный ребенок. Мы, конечно, очень благодарны врачам, которые здесь работают, оказывают нам помощь, поддержку, заботу. Операция прошла успешно, и врачи оценивают состояние его как стабильно положительное. Поэтому мы готовимся к выписке и с хорошим настроением отправимся домой", - делится мама.

Маленьких пациентов с пороками сердца здесь спасают с самого рождения. Миша весил меньше 800 граммов - он родился раньше срока с открытым артериальным протоком. В отделение реанимации новорожденных Морозовской больницы его доставили прямо из роддома. И уже через три недели провели операцию на крошечном сердце.

Сегодня в Москве два детских отделения кардиохирургии - и оба на базе многопрофильных стационаров. В Морозовской и Филатовской больницах. За последние пять лет количество операций детям с врожденными пороками сердца выросло на 30 процентов. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Таких серьезных результатов удалось добиться благодаря комплексному развитию детской кардиологической помощи. Сегодня специализированные центры работают на базе двух крупнейших детских больниц - имени Н.Ф. Филатова и Морозовской. Современные технологии позволяют лечить даже самых маленьких пациентов - в том числе недоношенных детей. Врачи проводят высокотехнологичные операции как на открытом сердце, так и с помощью щадящих рентгенэндоваскулярных методов - без разрезов. Такие подходы помогают избежать многих осложнений и сокращают время пребывания ребенка в стационаре", - указал глава города.

В кардиоцентрах юным пациентам оказывают всю необходимую помощь: проводят диагностику, готовят к операции и наблюдают еще в течение года после нее. А затем, если нет противопоказаний, дети могут вести активный образ жизни и даже заниматься спортом.