На юге столицы волонтеры спасли 50 кошек из квартиры психбольной

Запах в подъезде этой многоэтажки сбивает с ног. С каждой ступенькой дышать все сложнее – рядом квартира, где накануне прорвало трубу. Несмотря на соседские крики, открывать дверь в ту ночь хозяйка отказалась. Владелицу квартиры забрали в психиатрическую больницу. Саму аварию устранили, но последствия остались. Без маски находиться здесь просто невозможно. Сложно представить, что это - жилое помещение. Полная антисанитария, фекалии и десятки бутылок с неопределенной жидкостью.

Что это за жидкость и опасна ли она - уже разбирается экспертиза. Но не только это удивило зашедших в квартиру жильцов. Кошки – по подсчетам, около 50 - заполняли все пространство комнат. Когда дверь вскрыли, большинство четвероногих пленников ринулись на свободу. Новое пристанище обрели в подъезде: под лестницей, за мусоропроводом, на ступеньках. Пушистые беспризорники держатся группами и буквально сидят друг на друге. Как и привыкли в тесной квартире.

О котах, оставшихся без определенного места жительства, узнали зоозащитники. Что беда окажется такой массовой - не ожидали, с дополнительными переносками помогали жители. Теперь подъездные обитатели будут жить в Бирюлевском приюте. Там их обследуют, стерилизуют и постараются найти новый дом.

"В данной ситуации - это хороший выход. Потому что если бы этим не занялись люди из приюта, то они б все поумирали, соответственно, перегрызли бы друг друга, даже не хочется о таких вещах страшных говорить. Это даже не издевательство, а живодерство. Потому что так нельзя. Этого нельзя допускать", - говорит зоозащитник Нелли Киселева.

Подъезд, насколько это возможно, привели в порядок, запах постепенно исчезает. Но жители беспокоятся, что горе-хозяйка вернется и история повторится снова.