На пресс-конференции в Москве раскрыли подробности акции "Свеча памяти"

По всей стране и за рубежом готовятся к международной акции "Свеча памяти", которая йд - в годовщину начала Великой Отечественной войны.

О деталях мероприятия рассказали на пресс-конференции в Москве. Как отметили организаторы, в этом году ожидается более миллиона участников. Подготовлены свыше двух тысяч площадок. В центре столицы будет выложен из свечей силуэт памятника "Родина-мать зовет". Памятные мероприятия пройдут более чем в 50 странах, в том числе в Беларуси, Казахстане и Германии.