На пресс-конференции в Москве раскрыли подробности акции "Свеча памяти"

По всей стране и за рубежом готовятся к международной акции "Свеча памяти", которая йд - в годовщину начала Великой Отечественной войны.
О деталях мероприятия рассказали на пресс-конференции в Москве. Как отметили организаторы, в этом году ожидается более миллиона участников. Подготовлены свыше двух тысяч площадок. В центре столицы будет выложен из свечей силуэт памятника "Родина-мать зовет". Памятные мероприятия пройдут более чем в 50 странах, в том числе в Беларуси, Казахстане и Германии.
"Пусть этот день будет днем, когда собирается вся семья. Когда мы вспоминаем историю наших родных героев. Когда мы создаем новую семейную традицию. В этот трагический для нашей страны день - зажигать все вместе свечи памяти и вспоминать всех погибших", - отметила Ольга Занко, руководитель центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы".