Глава "Ростеха" доложил Путину об итогах работы корпорации за прошлый год

Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой "Ростеха".

Сергей Чемезов доложил президенту об итогах работы корпорации за прошлый год. И подчеркнул, что продолжается работа по укреплению безопасности, обороноспособности и промышленной независимости нашей страны. В условиях санкций и непростой макроэкономической ситуации корпорация продолжает демонстрировать устойчивый рост.