Глава "Ростеха" доложил Путину об итогах работы корпорации за прошлый год

Владимир Путин в Кремле провел рабочую встречу с главой "Ростеха".
Сергей Чемезов доложил президенту об итогах работы корпорации за прошлый год. И подчеркнул, что продолжается работа по укреплению безопасности, обороноспособности и промышленной независимости нашей страны. В условиях санкций и непростой макроэкономической ситуации корпорация продолжает демонстрировать устойчивый рост.
"Наша выручка выросла на 27% по сравнению с прошлым годом и составляет 3 трлн 610 млрд. Чистая прибыль увеличилась на 119% и составляет 631 млрд 500 млн. Выработка на одного работника увеличилась на 20% по сравнению с прошлым годом. И составила 5,2 млн на человека. Объем инвестиций составил 676 млрд, это рекордная сумма за многие годы", - доложил Чемезов.