Социальная кампания "Продвижение безопасности" охватит 40 российских регионов

Не заметил пешехода, торопился и перебегал дорогу на красный - трагедия. Такие истории повторяются каждый день, хотя многие из них можно было бы предотвратить.

"Анализ показал, что наиболее рисковой категорией участников дорожного движения являются пешеходы и что пешеходы нуждаются в дополнительной информации, как себя обезопасить при выходе на дорогу", - отметил Олег Понарьин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции.

В стране запустили социальную кампанию “Продвижение безопасности”, которая охватит 40 регионов и станет частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Кампания предусматривает работу со всеми возрастными категориями, но нас в первую очередь интересует молодежь и молодые люди в возрасте до 35 лет", - указал Понарьин.

Отдельный акцент - на педагогов. Именно они помогут донести правила до самых младших участников дорожного движения. Но просто рассказывать о правилах - мало. Чтобы они действительно запомнились, кампания делает ставку на практическую часть с наглядными форматами и участием самих пешеходов.

"Слоган "Продвижение безопасности" коррелирует и с движением, и с безопасностью", - добавил Игорь Королев, генеральный директор ФКУ "Дирекция Программы ПБДД".

Цель кампании - не просто напомнить о правилах, а создать новую культуру поведения на дороге. Где каждый - и водитель, и пешеход - понимает: безопасность начинается с него самого.