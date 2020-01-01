Британцы говорят одно и то же о жизни принца Гарри в США после публикации нового видео

Меган Маркл накануне поделилась милым видео из семейного архива. На кадрах ее муж принц Гарри запечатлен с двумя детьми — шестилетним Арчи и четырехлетней Лилибет.

Американская актриса в подписи к посту написала: "Самый лучший". В ролике принц танцует и обнимается с сыном и дочкой, учит Арчи ездить на велосипеде.

Видео активно обсуждают в Британии. Пост набрал тысячи лайков, а поклонники королевской семьи в комментариях говорят одно и то же. Они хвалят Гарри за то, что он, став отцом, изменил свой образ жизни. В Америке — стране, которую он называет своим домом с тех пор, как покинул королевскую жизнь в 2020 году — младший сын Карла III выглядит счастливым.

"Очень приятно видеть принца Гарри с его детьми.... Столько любви и радости"; "Он заслуживает своего счастья. Искренне рад за них"; "Принц Гарри стал заботливым отцом, и мое сердце согревает то, что у него такая прекрасная семья, какой он заслуживает"; "Абсолютная радость. Я так рад за эту маленькую семью. Папа, принц Гарри, живет замечательной жизнью со своей женой и детьми", — отметили британцы.

Гарри всегда с теплотой отзывался о своей новой роли отца. Он обожает Арчи и Лилибет. Перед 40-летием в прошлом году принц в интервью People сказал: "Лучший подарок, который мне когда-либо дарили, — это, без сомнения, мои дети. Мне нравится наблюдать, как они растут каждый день, быть их отцом доставляет мне огромную радость".