Кейт Миддлтон поставила на место любимого мужчину у всех на виду

На днях в Великобритании прошел парад Trooping the Colour в честь празднования дня рождения короля Карла III. Разумеется, на мероприятии отметился и будущий монарх, принц Уильям, с супругой Кейт Миддлтон и тремя детьми: Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Последний приковал особое внимание общественности. В Сети Луи называют самым красивым и непосредственным ребенком Кейт и Уильяма. Дело в том, что с самого рождения мальчик демонстрирует свой живой и непоседливый характер. После каждого его появления на публике Интернет взрывается от смешных фотографий, на которых ребенок то закрывает уши руками из-за громкого салюта, то строит смешные рожицы, то передразнивает брата.

Вот и в этот раз Луи отличился. С самого начала мероприятия ребенок вел себя беспокойно: активно махал зрителям, смеялся, отвлекал разговорами брата Джорджа и сестру Шарлотту. А когда венценосное семейство оказалось на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть пролет авиации, Кейт не выдержала и приструнила младшего наследника.

По словам эксперта по чтению по губам Джереми Фримена, Миддлтон строго сказала сыну: "Национальный гимн. Луи, встань ровно". Мальчик немедленно послушался мать и больше не шалил, передает Woman.ru.

Отметим, что буквально на следующий день Кейт Миддлтон блистала уже на другом мероприятии, церемонии посвящения в рыцари одного из старейших рыцарских орденов Великобритании, ордена Подвязки. И если накануне супруга принца Уильяма появилась на публике в платье-пальто и шляпке бирюзового цвета, то для второго выхода в свет Кейт выбрала белый комплект.