Элегантная Алина Кабаева вышла в свет и все рты раскрыли: затмила красотой молоденьких гимнасток

42-летняя Алина Кабаева появилась на втором этапе "Кубка сильнейших" в своей академии "Небесная грация". Для выхода в свет олимпийская чемпионка выбрала элегантный образ и не прогадала.

Гимнастка надела черное макси-платье с коротким рукавом в стиле кимоно, наряд Алина дополнила жемчужными серьгами и массивным кольцом. Волосы Кабаева уложила гладкими прядями, а выразительные глаза подчеркнула эффектным макияжем.

Снимки с мероприятия опубликованы в Telegram-канале академии "Небесная грация". Фотографии мгновенно разлетелись по фан-пабликам Кабаевой. Народ осыпал свою любимицу комплиментами, отметив, как она похудела и преобразилась.

"С годами только хорошеет. Это платье очень идет Алине, давно такой красивой ее не видела"; "Я аж рот раскрыла! Это же надо в 42 года без пластик быть такой статуэткой"; "Тонкая и звонкая!" — пишут россияне под кадрами с чемпионкой.

Напомним, в 2004 году Алина Кабаева завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Афинах. За четыре года до этого спортсменка стала бронзовым призером Игр. Кроме того, Алина является двукратной абсолютной чемпионкой мира. В 2007 году Кабаева завершила спортивную карьеру.