Выступающий в образе Верки Сердючки певец Андрей Данилко навлек на себя гнев киевского режима. Артист, поддерживающий президента Украины Владимира Зеленского, на одном из концертов заговорил по-русски. Теперь его ждет суровое наказание.

Выступление Данилко изучил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Чиновник схватился за голову, когда услышал, что Сердючка на концерте в самом сердце Киева исполняет песни на русском.

Друг Андрея Данилко продюсер Леонид Дзюник рассказал, что теперь певцу придется несладко. Власти точно найдут способ его наказать.

"Внутри Украины происходит агония. Данилко был на стороне Зеленского и других представителей местных властей. Андрей заявлял, что готов закрыть себе путь в Россию ради новогодних корпоративов, где он якобы зарабатывает больше. Он сделал ставку не на ту лошадь", — описал ситуацию продюсер.

Дзюник уверен, что Верке Сердючке точно придется заплатить за русские песни. "Местные психопаты ищут врагов там, где их нет. Они бьют своих, чтобы чужие боялись", — отметил друг артиста в беседе с "Абзацем".