Отцу Жанны Фриске стало хуже

15 июня исполнилось десять лет со дня смерти певицы Жанны Фриске. Певица скончалась после борьбы с раком головного мозга. Последнее пристанище артистка обрела на Николо-Архангельском кладбище в Москве. В день печальной даты семья собралась возле могилы певицы. Там же оказались и журналисты. Они буквально обступили отца Жанны Владимира Фриске, чтобы взять у него интервью.

Мужчина пообщался с представителями СМИ, хотя, говорят, далось ему это с трудом. Не секрет, что у родителя Жанны Фриске проблемы с сердцем. Сам Владимир Борисович не скрывает, что его состояние оставляет желать лучшего. А сейчас оно вообще ухудшилось. Оказалось, мужчина страдает не только от проблем с сердцем.

"Чувствую себя не очень хорошо. На годовщину не смог пробыть со всеми до конца. Очень болит поджелудочная", - сообщил Владимир Фриске.

Однако мужчина старается не падать духом и даже ищет возможность наладить связь с внуком Платоном, единственным сыном Жанны. В апреле мальчику исполнилось 12 лет, он увлекается музыкой и даже успел сняться в кино.

"Хочу узнать, как он относится к нам. Возможно его накачали так, что он нас не воспринимает? Тогда уже буду думать, есть ли смысл так рвать свое сердце. Оно и так больное. Просто отпустить ситуацию и смирится. Душа болит, но что-то надо делать", - заключил отец Жанны Фриске в беседе с "КП".

Отметим, что младшая сестра певицы Наталья воспитывает дочь Луну. Девочка стала утешением для бабушки и дедушки.