Путин оценил уход компании Boeing с российского рынка

Президенту России рассказали о состоянии титанового производства Ростеха. Владимир Путин встретился с главой госкорпорации Сергеем Чемезовым, который признал, что предприятие загружено не полностью.

Чемезов пояснил главе государства, что в основном титановое производство работает на российские авиационные, вертолетные предприятия. Объемы уменьшились из-за того, что ушли американцы, заморожено совместное предприятие с Boeing, соответственно объемы уменьшились.

Путин, комментируя ситуацию, отметил, что Boeing в результате своего ухода с российского рынка понес ущерб. Чемезов согласился, уточнив, что американцы привезли большое количество современных станков, было создано целое производство. Совместными усилиями российских и американских ученых были созданы 5 самых суперсовременных сплавов для авиационной промышленности. Чемезов подчеркнул, что интеллектуальной собственностью Россия и США владеют 50 на 50, передает ТАСС.