Daily Mail: Джастин и Хейли Бибер тайно развелись

Когда-то Джастин и Хейли Бибер считались одной из самых красивых пар в зарубежном шоу-бизнесе. А когда стало известно, что влюбленные ждут ребенка, новость стала сенсацией. У супругов родился сын Джек Блюз, ему еще нет и года.

Казалось бы, наличие долгожданного ребенка должно было скрепить отношения Хейли и Джастина, но нет. Сейчас пара переживает сложный период. Многочисленные поклонники всерьез беспокоятся за эмоциональное состояние Джастина. Канадский певец в последнее время ведет себя очень странно.

Например, в День отца он опубликовал за несколько часов ряд весьма загадочных фотографий и видео, на которых демонстрирует средний палец, сидит на полу в гостиной, поругался с лучшим другом, а Хейли и вовсе обозвал. Позднее Джастин признался, что зол, измотан и сломлен. Однако уточнять причину такого состояния артист не стал.

Как утверждает Daily Mail, странное поведение Бибера привело многочисленных его поклонников к выводу, что артист тайно развелся с женой. Фанаты пришли к этому заключению, обратив внимание, что Хейли публично не поздравила Джастина с Днем отца, хотя и провела как минимум полдня с ним. Примечательно, что ранее в честь Дня матери модель опубликовала фото с сыном, но без Джастина. Эти обстоятельства натолкнули общественность на мысли, что пара не вместе, хотя и старательно делает вид, что это не так.

Более того, в пользу того, что Биберы расстались, косвенно говорит то, что Хейли заключила миллиардную сделку Rhode и Elf Beauty уже после развода, так как Калифорния - штат, в котором действует закон об общей собственности, а это значило бы, что при разводе имущество и долги, приобретенные во время брака, делились поровну. А Хейли получила внушительные дивиденды одна.