ПВО сбила за три часа 14 дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракты на российской территории. За три часа ПВО сбила более десятка украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с12.00 до 15.00 мск уничтожено в общей сложности 14 дронов ВСУ. В Минобороны уточнили, что девять беспилотников сбито над территорией Калужской области, три дрона – над Тульской областью. Над территориями Брянской и Смоленской областей ликвидировано по одному дрону.

Ранее в Минобороны сообщили о результатах работы ПВО в ночь с 16 на 17 июня. По данным военных, средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 147 украинских БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что два украинских дрона летели в направлении столицы.