Спасающая Кеосаяна Симоньян: "Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил"

Тигран Кеосаян в конце прошлого года пережил клиническую смерть и впал в кому. Режиссер до сих пор находится без сознания.

Как рассказала Маргарита Симоньян, она каждый день приезжает к мужу в больницу, но ничем не может ему помочь. "Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа", — призналась журналистка.

Из-за болезни мужа некоторые дела Маргарита была вынуждена отложить, например, она поставила на паузу выпуск аудиоверсии своей книги. Также сейчас у Симонья нет времени на походы к косметологам. Журналистка и раньше не любила ходить в салоны, а сейчас, когда муж в коме, ей подавно не до этого.

"Терпеть не могу любые косметические процедуры, массажи и прочие. Необходимость что-то делать с мордой лица, включая макияж, как раз не поднимает, а портит мне настроение. Я крашусь только в эфир и на мероприятия", — призналась она.

Симонья поделилась, что даже с маникюром придумала одну хитрость. Журналистка покрывает ногти молочным гель-лаком, чтобы долго не было видно, когда они отрастают. "Когда уйду из эфира, даже этого не буду делать. А Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил", — цитирует "СтарХит" жену режиссера.