Путину рассказали о новой системе РЭБ против дронов

Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он, в частности, доложил президенту об исполнении гособоронзаказа.

Так, 80 процентов всего вооружения, которое сегодня используется на СВО, производится предприятиями "Ростреха". В госкорпорации постоянно работают над совершенствованием выпускаемой продукции. Специалисты находятся в постоянном контакте с военнослужащими, которые используют технику.

Отдельно обсуждалось увеличение производства гражданской продукции, в том числе медицинского назначения. Речь на встрече шла и о развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.