Путину рассказали о новой системе РЭБ против дронов

Владимир Путин сегодня провел рабочую встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Он, в частности, доложил президенту об исполнении гособоронзаказа.
Так, 80 процентов всего вооружения, которое сегодня используется на СВО, производится предприятиями "Ростреха". В госкорпорации постоянно работают над совершенствованием выпускаемой продукции. Специалисты находятся в постоянном контакте с военнослужащими, которые используют технику.
Отдельно обсуждалось увеличение производства гражданской продукции, в том числе медицинского назначения. Речь на встрече шла и о развитии систем контроля воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы.
"Пример могу привести: всем известный "Панцирь". Сегодня это "Панцирь" модели СМД-Е. Отличается от предыдущей модели тем, что там установлены мини-ракеты, и боекомплект увеличился в четыре раза. Сегодня вместо двенадцати – 48 ракет. Это очень важно для того, чтобы обеспечивать защиту от беспилотников, потому что 12 ракет порой не хватает, если идёт массовый налёт", - сообщил Чемезов.