Россия и другие враждебные Великобритании субъекты могут использовать технологии солнечной энергетики для отражения света от земли обратно в космос. Иностранные государства могут создать хаос, затмив над островом солнце, предупредили британских министров компетентные органы.

Издание Daily Mail приводит мнение заместителя директора института Dragonfly Intelligence Мэтта Инса. Он заявил, что геоинженерия может рассматриваться как вариант гибридной атаки из-за ее относительной доступности и возможности реализации. Британский ученый утверждает, что Россия может пойти по этому пути.

Министров предупредили, что враги государства могут затмить британское солнце и спровоцировать стихийное бедствие. Скорее всего, это сделает Россия под руководством президента Владимира Путина.