Анастасия Костенко показала изуродованное лицо и обратилась к народу

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают четверых совместных детей. Жена спортсмена после свадьбы рожала практически через год. Теперь Анастасия восстанавливает организм, истощенный беременностями.

Костенко призналась, что даже кожа лица слегка утратила тонус. Поэтому модель решилась на радикальный метод омоложения. Когда Анастасия на своей странице в соцсети показала фото после процедуры, ее поклонники пришли в ужас. На снимке лицо Анастасии было красным, словно от ожога, и сильно отекшим. При этом модель специально скорчила рожицу, выпучив глаза.

"Сегодня личико слегка отекшее. Как думаете, что со мной произошло?" — обратилась Костенко к народу.

Многие фанаты Анастасии заявили, что 31-летняя королева красоты изуродовала себя. Другие же предположили, что она сделала очень болезненную процедуру — шлифовку кожи. Поклонники Костенко недоумевают, почему модель пытается замаскировать изменения в столь молодом для этого возрасте.