Нелли Уварова поседела и изменилась до неузнаваемости: от Кати Пушкаревой остались лишь бездонные глаза

Нелли Уварова полюбилась россиянам после выхода на экраны сериала о милой дурнушке Кате Пушкаревой. С момента премьеры шоу прошло 20 лет, но поклонники до сих пор пытаются увидеть в артистке ту самую влюбленную в своего шефа девушку.

Уже после выхода первых эпизодов сериала "Не родись красивой" было понятно, что Уварова станет звездой всероссийского масштаба. Но внезапно Нелли пропала. Новых столь же ярких проектов с ее участием поклонники так и не дождались. Сейчас актриса изредка снимается в сериалах и много времени проводит на сцене театра.

Кроме того, мало кто знает, что звезда сериала "Не родись красивой" вот уже 15 лет занимается благотворительностью. Артистка организовала проект "Наивно? Очень", в рамках которого помогает людям с особенностями развития. Нелли дает возможность заниматься творчеством и продавать свои картины людям, у которых есть ментальные проблемы.

45-летняя Уварова редко выходит на связь с фанатами. Но на днях она разместила в Сети видео, в котором просила о помощи. Оказалось, что у фонда образовались долги за аренду мастерской, где работают подопечные организации.

Уварова призвала всех неравнодушных помочь организации сохранить помещение, в котором трудятся люди с особенностями развития. "Нам нужно сохранить помещение! Сейчас это задача номер один!" — обратилась актриса к россиянам.

Но не все поклонники Нелли отреагировали на ее просьбу. Нашлись те, кто принялись цинично обсуждать внешний вид звезды. Многие в комментариях к посту написали, что Уварова сильно изменилась, мол она сильно поседела, а короткая стрижка украла всю красоту. "Это больше не Катя Пушкарева, совсем другой человек"; "От Пушкаревой только эти бездонные глаза"; "Нелли была такой красавицей, но время не щадит никого", — обсуждают поклонники сериала "Не родись красивой".