Москвичей предупредили о близком пике похолодания

Плюс 16 градусов, а в утренние часы – и до плюс десяти: такой будет температура в пятницу. На этот день придется пик похолодания в столице, предупредил москвичей ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как написал синоптик в своем Telegram-канале, среднесуточная температура воздуха составит около 14 градусов - при норме плюс 18 градусов. Дискомфорта добавят кратковременные дожди, порывистый ветер с севера и низкое атмосферное давление, на 14-16 единиц ниже нормы.

Влияние циклона ослабеет в субботу. Днем облачно с прояснениями, дожди будут прекращаться, столбики термометров поползут вверх. В воскресенье дожди маловероятны, дневной максимум приблизится к 20-градусной отметке. Но это по-прежнему холоднее нормы. Погода вернется к климатической норме в середине следующей недели. Однако тепло опять будет непродолжительным.