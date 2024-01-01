Раймонд Паулс неожиданно вступился за сбежавшую из России Пугачеву

Раймонд Паулс в прошлом году откровенно рассказал о ссоре с Аллой Пугачевой. По словам композитора, Примадонна перестала приглашать его на свои рижские концерты, да еще и претензии постоянно выдвигала.

Паулс утверждал, что у Пугачевой всегда были завышенные требования. "Алла была самой капризной. Она была грубой. Кто-то не включил микрофон, по всему залу звучали маты, и потом: "Ты уволен". Я никогда не требовал, чтобы мне подогнали машину к самолету", — говорил он в интервью в 2024 году.

Но за год многое изменилось. Композитор внезапно отказался от своих слов и встал на защиту исполнительницы хита "Арлекино". По словам Паулса, после того, как Примадонна сбежала из России, на нее льется много необоснованной критики.

В новом интервью Раймонд признался, что считает Аллу Борисовну великой певицей, ее достижения заслуживают уважения.

"Я про нее в жизни никогда плохого не скажу. Она талантливая. К сожалению, политика все смешала", — заявил Паулс, слова которого передает Telegram-канал "Хуже и не скажешь".