ВС России уничтожили склад дронов в Киеве по наводке украинского волонтера

Оплошность украинского волонтера позволила ВС России уничтожить склад беспилотников в Киеве. Об этом сообщило в Telegram издание "Страна.ua".

По данным издания, ошибку допустил украинский волонтер Сергей Притула. Он владеет "благотворительным фондом" своего имени, помогает ВСУ покупкой и поставкой автомобилей, БПЛА и другой экипировки.

16 июня пресс-служба фонда Притулы опубликовала фотографию дронов "Тарас-П". Беспилотники были размещены в одном из ангаров Национального авиационного института Украины. В соцсетях волонтера обвинили в раскрытии координат склада. ВС России нанесли удар по складам в ночь с 16 на 17 июня. Украинские власти сообщили об ударах по зданиям института, но не подтвердили уничтожение склада.