Лепса уговаривают подписать брачный контракт со студенткой: возраст и положение в обществе слишком разные

Григорий Лепс объявил, что летом женится на студентке Авроре Кибе. Дочь приятельницы сразила наповал исполнителя хита "Лондон". 43-летняя разница в возрасте не смущает ни жениха, ни невесту.

Пара активно делится в соцсетях совместными фото и видео. Недавно они вместе отдохнули на море. Оба выглядят влюбленными. Однако многие переживают за Лепса, мол, хоть Аврора и из обеспеченной семьи, артисту все равно стоит заранее подумать, как он поступит, если брак не продержится долго.

"Григорию Лепсу стоит подписать брачный договор, тогда истинные чувства проявятся в полной мере. Я всегда говорил брачный договор – это хороший выход из ситуации, когда возраст и положение в обществе слишком разные", – рекомендует певцу адвокат Андрей Алешкин.

Юрист считает, что брачный контракт убережет пару от скандалов и публичных разборок. "В данном случае холодный разум лучше, чем долгий развод и раздел имущества. Стоит подумать, чтобы не попасть в авантюру", – цитирует "ФедералПресс" Алешкина.