Мишустин заявил о росте производства отечественных автомобилей

Выпуск отечественных автомобилей в прошлом году благодаря господдержке вырос на треть. Объем продукции - около 830 тысяч машин. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на стратегической сессии по развитию автопрома.

Это не только личный, но и коммерческий транспорт, автобусы, грузовики. Для стимулирования спроса в прошлом году на льготное кредитование выделено 43 миллиарда рублей. Ещё 350 миллиардов направили на субсидии производствам, включая те, которые были брошены иностранными компаниями. Удалось запустить 10 современных заводов в Тольятти и Ижевске, в Москве, Санкт-Петербурге, в Тульской и Калужской областях и в ряде других регионов.

"Важно расширять промышленные мощности, увеличивать выпуск отечественного автотранспорта, в том числе работающего на альтернативных видах топлива – электричестве, сжатом и сжиженном газе. И в целом продолжать формировать вокруг автомобильной сферы современную экосистему", - отметил Мишустин.

Развитию ключевых сегментов транспортного комплекса в целом была посвящена отдельная сессия. В рамках санкционных ограничений, отметил премьер, в приоритете перестроить основные маршруты для движения товаров. Расширить коридор "Север – Юг", увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба.

Серьёзное внимание развитию Северному морскому пути, строительству трасс, которые связывают регионы и реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.