Тегеран заявил о ликвидации высокопоставленных офицеров разведки МОССАД

Значительное число высокопоставленных израильских офицеров ликвидированы в результате удара по штаб-квартире службы внешней разведки Израиля МОССАД. Как сообщает агентство Tasnim, удар нанесли элитные подразделения ВС Ирана - Корпус стражей исламской революции.

Агентство уточнило, что целью удара стали разведывательные центры МОССАД к северу от Тель-Авива. По данным КСИР, была применена новая ракета. В результате ракетного удара по МОССАД и Управлению военной разведки Израиля было ликвидировано значительное число старших офицеров и командиров разведки, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Иран атаковал здание МОССАД в Герцлии. В КСИР подтвердили атаку, заявив, что им удалось нанести удары, несмотря на наличие у Израиля передовых систем обороны. Также сообщается, что Израиль ввел жесткую цензуру на публикацию новостей о потерях среди военных.