Петренко выплатил Климовой 10 миллионов рублей на содержание сыновей

Екатерина Климова и Игорь Петренко сыграли свадьбу 1 декабря 2004 года и прожили вместе почти 10 лет. Актриса родила мужу двоих сыновей Матвея и Корнея.

После развода Петренко продолжил навещать детей, но в какой-то момент из-за финансовых трудностей перестал платить алименты. К 2024 году долг артиста перед бывшей женой превысил 10 миллионов рублей.

Когда в новом браке у Игоря родились три дочери, он попытался через суд снизить сумму выплат на содержание сыновей, но получил отказ. Пришлось Петренко искать деньги и выплачивать долг.

Полтора года актер переводил Климовой деньги части и к сегодняшнему дню его долг составляет всего около 15 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на сайте судебных приставов.

Несмотря на финансовые разногласия, актер не прекращал активно участвовать в жизни сыновей. Старшему наследнику Петренко уже 19 лет, а его брат совсем недавно отметил 18-летие. Климова не держала обид на бывшего мужа и была только рада, когда дети с ним общались, пишет "СтарХит".