Симона впервые заговорила об особенностях психики дочери Тимати

Первенцу рэпера Тимати дочери Алисе уже 11 лет. Девочку музыканту родила модель Алена Шишкова, но воспитывает ребенка бабушка Симона Юнусова.

Женщина обожает внучку и уже несколько лет ведет блог, в котором рассказывает, как взрослеет Алиса. Недавно Симона призналась, что у девочки есть одна особенность. Дочь Тимати очень чувствительна к внешней среде. Громкие звуки, яркий свет и прикосновения, даже тесная одежда причиняют Алисе физические страдания. Наследница артиста из-за этого носит наряды на пару размеров больше и делает стрижку каре. Как объяснила Симона, девочка даже от заколочек, ободков и резиночек чувствует сильный дискомфорт.

Поклонники Тимати сразу же начали ставить ребенку диагнозы. Народ наперебой гадал, что же может быть с Алисой. Пришлось бабушке объяснять, что с девочкой все в порядке, просто у ее психики вот такая особенность.

"Рецепторы выкручены на максимум, ощущения тоже. Все слишком интенсивно, слишком громко, слишком остро. Как будто бы все органы чувств работают через усилитель", — объяснила Симона на своей странице в соцсети.

Мама Тимати считает, что такая чувствительность не просто особенность, а настоящий дар, с которым нужно уметь обращаться. Правда, Симона призналась, что поначалу и сама не могла понять, что происходит с внучкой, но потом семья узнала о такой сверхчувствительности некоторых детей, и близкие Алисы научились направлять ее в нужное русло, обеспечивая девочке комфорт и защиту.