Новая волна баллистических ракет направилась из Ирана к Израилю

Новую волну баллистических ракет запустили в направлении Израиля вооруженные силы Ирана. Как сообщает иранское агентство Tasnim, Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции начали новую атаку беспилотников и ракет по целям на израильской территории.

Предыдущая волна иранских ракетных ударов по израильской территории была зафиксирована в ночь на 17 июня. Вооруженные силы Исламской республики атаковали авиабазу Неватим и военные объекты в пустыне Негев.

Израиль начал операцию "Народ как лев" 13 июня. ЦАХАЛ нанес удар по ядерным объектам Ирана. Поводом, по утверждению израильских властей, стала разработка Тегераном ядерного оружия.