Выступивший в защиту Армянской церкви предприниматель ожидает ареста в Ереване

Крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна могут задержать в Ереване. Об этом заявил брат президента ГК "Ташир" Карен. Самвел Карапетян ранее заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей Армении.

Премьер-министр Армении разместил в соцсети оскорбительные посты с ненормативной лексикой в адрес Армянской апостольской церкви. Никол Пашинян выразил недовольство иерархами ААЦ и предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, закрепив в законе "решающую роль Республики Армения".

Высказывания Карапетяна вызвали недовольство Пашиняна. 17 июня в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома предпринимателя в Ереване. Несколько человек доставили в полицию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже заявила, что Москва внимательно следит за происходящим. МИД намерен оказывать необходимое содействие, передает ТАСС.