Муж подал на развод с Аллой Пугачевой из-за денег: он зарабатывал, а она все промотала

Алла Пугачева нашла свое счастье с пятой попытки. Вот уже 14 лет Примадонна замужем за иноагентом Максимом Галкиным*. Супруги воспитывают двоих общих детей — Гарри и Лизу.

Поговаривали, что брак Пугачевой с Филипп Киркоров рухнул из-за молодого юмориста. Якобы еще в 2001 году Алла Борисовна обратила внимание на Максима*. Но, оказывается, на самом деле Пугачева и Киркоров разругались из-за денег. Об этом рассказал бывший директор артиста, продюсер Леонид Дзюник.

По словам музыкального деятеля, Пугачева вкладывала заработанные Киркоровым средства в свой бизнес. Когда артист узнал, куда идут его гонорары, разразился скандал.

"Сначала она пыталась делать чипсы "АБ", туда деньги шли, потом какой-то заводик собиралась купить. В какой-то момент Киркоров понял — ну как понял, я ему показал, что те деньги, которые он зарабатывает и которые должны идти на его личные нужды, уходят благодаря финансовому директору Пугачевой непонятно куда", — признался Дзюник в беседе с NEWS.ru.

Продюсер уверяет, что именно финансовые разногласия сгубили брак артистов. Филипп затаил на Аллу Борисовну небывалую обиду.

Киркоров и Пугачева развелись в 2005 году после десяти лет брака. Незадолго до их расставания ходили слухи, что Филипп увлекся артисткой из мюзикла "Чикаго".

*признан Минюстом России иностранным агентом.