Делягин: Запад решил, что пора нанести удар и лишить Иран независимости

На что рассчитывал Тель-Авив, начав военную акцию? Насколько реалистичны надежды Запада на смену режима в Исламской республике? И возможно ли вовлечение Соединенных Штатов в конфликт?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил депутат Госдумы, политолог Михаил Делягин.

"Иран - это многонациональное государство. Есть персы, арабы, курды, представитель которых уже пообещал вторгнуться на территорию Ирана. Северо-запад - это Азербайджан. На юге - белуджи, которые живут и в Иране, и в Пакистане. И все очень устали от длительной бедности из-за санкций. С точки зрения Запада, пришло время нанести удар и лишить Иран независимости. Пусть будет много маленьких удачных "молдавий", - отметил парламентарий.

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