Эрдоган назвал Нетаньяху самой большой угрозой безопасности региона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет интенсивные дипломатические контакты после нападения Израиля на Иран. Как сообщила администрация турецкого лидера после телефонного разговора турецкого лидера с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, Турция продолжит усилия, чтобы положить конец спирали насилия.

Президент Эрдоган также заявил в беседе с эмиром Катара: администрация израильского премьера Биньямина Нетаньяху несет самую большую угрозу безопасности Ближневосточного региона. Об этом сообщила пресс-служба президента Турции по итогам телефонной беседы.

Назвав Нетаньяху самой большой угрозой, Эрдоган отметил, что нападение Израиля на Иран отвело на второй план гуманитарный кризис и геноцид в Газе. Турецкий лидер подчеркнул: нельзя допустить, чтобы в эти события была вовлечена Сирия, передает ТАСС.