Дочь после свадьбы отгородилась от Волочковой: "Они никого не пускают"

Анастасия Волочкова выдала единственную дочь замуж. Пышное торжество прошло в оном из особняков Санкт-Петербурга. Мужем Ариадны стал 23-летний Никита Григорян.

Перед свадьбой произошел скандал. Волочкова не сразу смогла принять избранника дочери. В одном из интервью балерина назвала мужчину хахалем, у которого рыльце в пушку, и заявила, что брак не продержится и года. Дочь Анастасии нашла в себе силы простить мать. После торжества молодые даже приехали к артистке и несколько дней провели в ее доме.

Теперь же Ариадна полностью отгородилась от матери. Как рассказала Волочкова, молодая семья живет отдельно и самостоятельно.

"У них своя самодостаточная и сложившаяся семья, и они никого, слава тебе господи, не пускают в этот мир, в этот союз. Живут самостоятельно, отдельно!" — заявила артистка в беседе с Woman.ru.

Дочь общается с экс-примой Большого театра по телефону. Но Волочкова уверена, что именно так и должно быть в молодой семье.

"Вы поймите, это жизнь двух людей, которые, в отличие от меня, не позволяют никому вмешиваться в их отношения. Я знаю, что она живет счастливо. Для меня, как матери, это главное!" — отметила балерина.