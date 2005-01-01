СМИ сообщили об убийстве экс-президента Ирана

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, по предварительным данным, мог быть убит в результате покушения в Тегеране. Об этом во вторник сообщает портал Report. Официальных подтверждений этим данным нет.

Как отмечали СМИ, политик был убит в результате стрельбы на улице. При этом вместе с ним якобы погибли его жена и два сына. Напомним, Махмуд Ахмадинежад занимал пост президента в течение восьми лет - с 2005 по 2013 год.

Upd: Как позже сообщило агентство IRNA со ссылкой на офис экс-президента Ирана, сообщения об убийстве Махмуда Ахмадинежада недостоверны.

Ранее стало известно, что Иран атаковал здание МОССАД в Герцлии. В КСИР подтвердили атаку.