Лукашенко оценил ситуацию с продовольствием: "Жрать будет нечего"

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал неисполнительность в агропромышленном секторе и проблемы с дисциплиной. Белорусский лидер указал на "бардак в сельском хозяйстве".

По словам Лукашенко, если не изменить ситуацию с падежом скота в Беларуси, то вскоре стране "жрать будет нечего". Выступая на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству, Лукашенко опроверг слухи о нехватке людей.

Как сказал белорусский лидер в видео, опубликованном Telegram-каналом "Пул Первого", неправда, что не хватает людей —их просто не организовали и не заставили работать. Лукашенко напомнил, как заставлял людей работать в советские времена – тогда результат был. Ранее президент Беларуси призвал привлекать к уголовной ответственности виновных в сокрытии случаев падежа скота. Он признался, что не понимает, как можно было допустить такую ситуацию.