Хорошо быть большими. И даже очень большими! Саммит семи ведущих западных стран, привыкших гордо называть себя "Большой семеркой", начался с пощечины. Так расценили СМИ выступление Трампа, который фактически назвал этот союз неполноценным: "Большая семерка" раньше называлась "Большой восьмеркой". Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия тоже была здесь. Я бы сказал, что это было ошибкой. Думаю, что сейчас не было бы конфликта, если бы здесь была Россия".

Западные СМИ с тревогой сообщают, что единства в группе семи стран не наблюдается. Год назад они договорилась о выделении 50 миллиардов долларов для Украины. Но Трамп не поддерживает эту инициативу. На фоне войны Ирана и Израиля Украина стала казаться бледной вчерашней новостью. Которую и обсуждать-то неловко. Да и Трамп, сказав свое веское слово, в Канаде задерживаться не стал. "Семерка" прекратилась в "шестерку".

Блогеры в телеэфирах иронизируют над влиятельным клубом. Сначала ведь была "шестерка", потом "семерка", "восьмерка". Потом от России избавились. Прямо расклад пасьянса. "Семерка" все еще считает себя самой влиятельной и авторитетной, способной определять ход мировых событий. Но вот "Нью-Йорк Таймс" заявляет: Америка больше не намерена быть главным спонсором амбиций Киева и Брюсселя. А дружная поддержка "Группой семи" Израиля в конфликте с Ираном вызвала критику во всем мире, в том числе в России. Тем более, что Тегеран был назван "источником террора" на Ближнем Востоке.

"Двойная мораль "семерки" не удивляет, это ее фирменный стиль. Тем не менее я не считаю, что Москве нужно как-то особо остро реагировать на это заявление. Во-первых, по причине его очевидной лицемерности, а во-вторых, потому что G7 - анахронизм прошлого века", - отметил Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Россия, Китай и страны глобального Юга, составляющие мировое большинство, все меньше реагируют на любые заявления "семерки", которая все еще считает себя очень большой. И старается, но другие страны, другие союзы сегодня не хотят играть по правилам "Группы семи".

Еще больше информации - в телеграм-канале "Великий Перепост". Подписывайтесь, обсуждайте - ваше мнение услышат.