Трамп допустил удар США по ядерным объектам Ирана

Американские военные могут быть использованы для нанесения удара по ядерным объектам Ирана. К такому решению, несмотря на ранее предпринятые дипломатические усилия, все больше склоняется президент США Дональд Трамп.

Как сообщили телеканалу CNN два источника, знакомые с обсуждением этого вопроса в администрации, Трамп пока не исключает возможность мирного урегулирования. Однако лишь при условии, что Тегеран пойдет на значительные уступки.

Собеседники телеканала отметили, что в последние дни позиция американского лидера стала заметно жестче, он все менее настроен на переговоры. Тем временем в Тегеране заявили, что Иран пока не проводил серьезных операций против Израиля, а ограничивался лишь предупредительными ударами. В Генштабе ВС исламской республики пригрозили, что карательная операция будет проведена в ближайшее время.