Стало известно о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Сержант Игорь Майков в ходе воздушной разведки обнаружил замаскированную в лесном массиве пулеметную точку ВСУ, с который боевики обстреливали наши позиции. Точным сбросом с FPV-дрона Игорь уничтожил орудие, а с помощью ударного беспилотника ликвидировал и вражеский расчет.

Рядовой Олег Мостинец, доставив боеприпасы на передовую, возвращался на исходную позицию, когда заметил БПЛА противника. Метким огнем из штатного оружия Олег сбил коптер, не допустив потерь среди личного состава и техники.