Российские войска в зоне спецоперации ведут активные наступательные действия. Подразделения группировки "Север" укрепляют зону безопасности у наших границ. В течение суток на разных участках фронта противник потерял свыше 1400 военнослужащих.

На красноармейском направлении ударно отработали артиллеристы. Самоходка "Гиацинт" группировки "Центр" уничтожила вражеский опорник и миномётный расчет. Данные о противнике доставили "птички", а потом в режиме реального времени вели корректировку огня.

Отличились наши операторы беспилотников и непосредственно на подступах к Красноармейску. Они ликвидировали хорошо спрятанную технику ВСУ. А чтобы противник не обнаружил, использовали помехозащищенный канал связи.

Минобороны публикует новые данные об освобождении населенных пунктов Алексеевка и Зеленый Кут в ДНР. Перед началом штурма позиции врага обработали "Грады", танки и дроны, подавив огневые точки. Это позволило передовым группам с минимальными потерями выдавить противника из поселков. При наступлении использовалась тактика скрытного накопления сил. Передвигаясь, наши бойцы применяли антидронные пончо.

На краснолиманском направлении экипаж танка Т-90М "Прорыв" группировки "Запад" сорвал ротацию противника. Разведка обнаружила тщательно замаскированные позиции и большое скопление живой силы врага. После точных ударов "Прорыва" неприятель был ликвидирован.