В ночь на 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских дронов. В частности, 14 беспилотников – над Брянской областью, 11 дронов - над Курской областью, десять БПЛА – над Орловской областью, пять беспилотников – над Белгородской областью, три дрона – над Тульской областью, по два БПЛА – над территориями Калужской области и Московским регионом и один беспилотник – над Липецкой областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Напомним, что накануне Вооруженные силы России ночью нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Тем временем российские войска в зоне спецоперации ведут активные наступательные действия. Подразделения группировки "Север" укрепляют зону безопасности у наших границ. На красноармейском направлении ударно отработали артиллеристы. Самоходка "Гиацинт" группировки "Центр" уничтожила вражеский опорник и минометный расчет.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.