Спецпосланник США планирует посетить Белоруссию в ближайшее время

Спецпосланник президента США в ближайшие дни планирует посетить Белоруссию, чтобы встретиться с президентом Александром Лукашенко. Об этом 18 июня со ссылкой на несколько источников сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, высокопоставленный чиновник администрации Трампа поедет в Белоруссию, чтобы "придать импульс" переговорам между Россией и Украиной.

Агентство добавило, что Келлог станет самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Белоруссию за последние годы, если визит состоится.