Участие в дискуссиях на ПМЭФ примут 20 тысяч делегатов из 140 государств

18 июня стартует Петербургский экономический форум - крупнейшее деловое событие мирового масштаба. В Северную столицу съезжаются бизнесмены и политики из многих стран.

Как ожидается, в дискуссиях примут участие 20 тысяч делегатов из 140 государств. Среди них - президенты Индонезии, Абхазии и республики Сербской, вице-премьер Госсовета Китая, представители ЮАР, Ирака, Вьетнама, Лаоса, страной-гостем станет королевство Бахрейн. Главная тема форума - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Пленарную сессию в пятницу традиционно откроет выступление Владимира Путина. На полях будут осуждать новые экономические модели, укрепление национального суверенитета, технологическую независимость и развитие партнерства. Запланированы более 150 мероприятий. Помимо основной, деловой части, участников ждет и обширная культурная программа.