Социально ориентированные НКО получат более 4 млрд руб. в виде грантов

Священнослужители приходят к тем, кто вернулся с передовой. Доброе слово. Участие. А еще поддержка делом. Добровольцы Русской православной церкви - в числе получивших президентский грант. Проект "Возвращение" помогает ветеранам СВО их семьям. И жителям освобожденных территорий.

Ухаживать за больными, найти работу, восстановить дом. Волонтеры всегда готовы прийти на помощь - есть даже своя горячая линия. Работает по всей стране. В ближайшее время авторы инициативы планируют привлечь еще 700 добровольцев в ЛНР и ДНР. В этом году общая сумма грантов в новых регионах превысит 240 миллионов рублей.

Соцподдержка по-прежнему остается самым популярным направлением. Есть еще образование, наука, экология, спорт - в нынешнем году заявки на президентский грант подавали свыше 10 тысяч некоммерческих организаций из всех регионов страны. Лучшие из лучших получили одобрение. То есть самые полезные и перспективные.

"Финансирование поддержанных проектов начнется в июле, как и реализация проектов. Но самое важное, что произошли изменения в тех целевых группах, ради которых эти проекты реализуются. Чтобы были реальные социальные изменения. До людей дошла помощь", - отметил Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов.

Красногорск. С 1943-го по 1947-й в этом здании располагалась антифашистская школа. Теперь - филиал музея Победы. Единственный музей в Подмосковье, экспозиция которого представляет историю Второй мировой войны в целом. В собрании - около 50 тысяч уникальных предметов. Особое место занимает болезненная и неудобная в СССР тема военного плена.

"Это деревянная подошва, обитая железом. Военнопленные вынуждены были вот такой обувью пользоваться, набивая ее соломой, какими-то тряпками для того, чтобы передвигаться по территории лагеря. Они были очень тяжелые. Отсюда так называемая шаркающая походка военнопленных. Люди практически не могли поднять ноги", - объясняет Маргарита Иващенко, заместитель директора Красногорского филиала музея Победы.

Советские узники от нацистов не знали пощады - лишь по примерным оценкам в немецких лагерях погибли 60% наших соотечественников. Многие имена жертв до сих пор не установлены. С помощью президентского гранта музейщики смогут наконец создать Центр сохранения памяти о советских военнопленных. Появится единая и, что важно, открытая база данных.

"Их имена и фамилии часто были искажены немецкой транскрипцией. Это еще одна задача, которую мы ставим перед собой, - вернуть настоящие имена. Мы будем сравнить: где человек пропал без вести, какую фамилию он носил, существует ли такая фамилия среди наших данных. И будем восстанавливать пошагово всю эту систему", - добавила Иващенко.

Впереди - большая работа с архивами не только отечественными, но и зарубежными. Сумма гранта, которую получат на эти цели музей, почти 10 миллионов рублей.