Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Звезды нагнетают, и, возможно, вы почувствуете раздражение от того, что все идет не по плану. Сегодня лучше не спорить, а действовать по чуть-чуть.

Тельцы

Если поездка срывается или важная встреча откладывается - не стоит переживать. День не самый быстрый, но он подсказывает: всё произойдет, но чуть позже.

Близнецы

Возможно, вы нашли путь к росту доходов, но это случится ближе к осени. А пока не стоит суетиться, у вас есть возможность хорошенько к этому подготовиться.

Раки

Нептун в контрах с Юпитером, который обосновался в вашем знаке. Может возникнуть ощущение, что все размыто и непонятно, но это временно, потерпите немного!

Львы

Дайте себе отдых от чужих ожиданий и гонки за успехом. Сегодня лучшее решение - не принимать никаких решений: просто плывите по течению и доверяйте себе.

Девы

Ваши планы могут временно застопориться, особенно если они связаны с другими людьми. Не форсируйте коллективные проекты, поберегите нервы.

Весы

На работе может возникнуть ощущение, что вы тратите усилия впустую, но это не так. Сделайте ставку на настойчивость и не забывайте о перерывах и отдыхе.

Скорпионы

Будьте реалистичны и внимательны: Нептун сегодня может навеять иллюзии, а Юпитер - завысить ожидания. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.

Стрельцы

День может вскрыть сомнения в совместных делах: будь то финансы, ответственность или общие ресурсы. Не стоит рубить с плеча – любые темы можно обсудить.

Козероги

Возможно, вы строили идеальную картинку своих отношений, а сейчас реальность с ними не совпадает. Это не значит, что все плохо: просто вы завысили ожидания.

Водолеи

Ваш график может сбиться, дела пойти медленнее, а тело - попросить передышки. Если сегодня вы просто немного замедлитесь и отдохнете, это уже победа.

Рыбы

Вы в своей стихии, но даже вам будет сложно различить, где мечты, а где реальность. Зато это отличный день для творчества, прогулок, легких любимых дел.